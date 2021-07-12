وفاة الدكتور ناصر البراق

المناطق - الرياض:

انتقل إلى رحمة الله اليوم الاثنين الأكاديمي المعروف الدكتور ناصر البراق الملحق الثقافي السابق في سفارتي المملكة في المغرب والسودان بعد معاناة طويلة مع المرض.

يذكر أن “البراق”، تولى رئاسة قسم الصحافة بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكان هذا آخر منصب تقلده قبل أن يداهمه المرض.



وتتقدم أسرة صحيفة المناطق بأحر التعازي وصادق المواساة للذوي الفقيد، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.