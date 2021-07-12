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بلدية الدلم تُدشن خدمة لكبار السن والمرضى

بلدية الدلم تُدشن خدمة لكبار السن والمرضى
http://almnatiq.net/?p=1003421
المناطق - الشرقية:

أطلقت بلدية محافظة الدلم خدمة «نوصلك» بهدف الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية في المجتمع،وتستهدف خدمة «نوصلك» : «كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، المرضى»، وستتخذ بلدية محافظة الدلم جميع الإجراءات اللازمة، التي من شأنها تسهيل وتيسير جميع الخدمات .

وأكد رئيس البلدية المهندس عامر بن منصور  العجمي أن تخصيص هذه الخدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى يأتي انطلاقا من مسؤولية البلدية الاجتماعية ومن حرصها على تقديم خدمات نوعية وتحقيق رضا المستفيدين والتي تعد من أولويات اهتماماتها التي تعمل على تحسين جودة العمل وتطويره، والعمل على تسهيل طرق تقديم الخدمات لهذه الفئات»

وأضاف “العجمي “أن الخدمات المقدمة عبر خدمة «نوصلك» تشمل «خدمات الرخص الإنشائية، خدمات الرخص التجارية، خدمات الشهادات الصحية، الخدمات الاستثمارية، الطلبات البلدية»، مستطرداً أن هذه الفئات قدموا مساهمات كبيرة في خدمة الوطن، وجاء الوقت لكي نقدم لهم الخدمات التي يحتاجونها في أماكنهم، مشيراً إلى أن مبادرة «نوصلك» تأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها البلدية لتقديم أفضل الخدمات.

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