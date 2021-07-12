مدير تعليم تبوك يهنيء خيايا لحصوله على درجة الماجستير

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استقبل المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري الاستاذ ياسر محمد خيايا في مكتب مدير التعليم بتبوك ، وقدم “العُمري” خالص الشكر والتهاني للاستاذ “ياسر” بمناسبة تخرجه من جامعة جدة وحصوله على درجة الماجستير وكانت الرسالة بعنوان واقع ممارسة مهارات التفكير الابداعي لدى معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية من وجهة نظر المشرفين التربويين في منطقة تبوك.ومن جانبه شكر الاستاذ ياسر مدير تعليم منطقة تبوك على تهنئته بهذه المناسبة.