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الهلال الأحمر بتبوك يتلقى أكثر من 48 ألف مكالمة هاتفية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 م

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الهلال الأحمر بتبوك يتلقى أكثر من 48 ألف مكالمة هاتفية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 م

الهلال الأحمر بتبوك يتلقى أكثر من 48 ألف مكالمة هاتفية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 م
http://almnatiq.net/?p=1003462
المناطق_واس

تلقت غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خلال النصف الأول من العام الجاري 2021م ، مايزيد عن ( 48751 ) مكالمة هاتفية , تنوعت مابين بلاغ واستفسار وحوادث وحالاتٍ مرضية .
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالمنطقة محمد العنزي أن عدد الحالات التي جرى التعامل معها تجاوزت الـ ( 9013 ) بلاغاً , تمثلت في ( 2825 ) بلاغاً عن حوادث مختلفة ، جرى نقل ( 1589 ) حالة منها لمستشفيات المنطقة ، فيما عُولجت ( 1236 ) مماثلة في الموقع ، مشيراً إلى أن مركز العمليات قد تلقى في ذات الصدد مايزيد عن ( 6188 ) بلاغاً عن حالات مرضية ، نُقلت ( 3588 ) حالة منها إلى المراكز العلاجية ، و( 2600 ) حالة جرى التعامل معها إسعافياً دون الحاجة لنقلها .
وأكد أن غرفة العمليات على مدار الساعة جاهزة لاستقبال أي بلاغ عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني ، داعيا الجميع إلى المسارعة في الإبلاغ عن أي حالة مرضية أو حوادث عرضية، والالتزام بالتعليمات الإسعافية عند حدوث أي طارئ – لاقدر الله – ومنها : عدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية خاصة ، والتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يُعيقهم عند تقديم الخدمة الطبية والقيام بواجبهم الإنساني .

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