احدث الأخبار

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بتبوك يتلقى أكثر من 48 ألف مكالمة هاتفية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 م
أبرز المواد
 برعاية سمو وزير الداخلية .. الخدمات الطبية تفتتح فعاليات ندوة “الأمن الصحي في الحج”
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية توعّي ضيوف الرحمن وعموم المجتمع عبر بطاقات دعوية إلكترونية
أبرز المواد
 وكالة المسجد النبوي تقدم الإفطار للصائمين خلال عشر ذي الحجة
أبرز المواد
 خادم الحرمين يُوجِّه مركز الملك سلمان للإغاثة بدعم كامل لتونس لمكافحة كورونا
أبرز المواد
 الجزائر تسجل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك يهنيء خيايا لحصوله على درجة الماجستير
منطقة تبوك
 أمانة الجوف ترفع 372 سيارة تالفة من الشوارع خلال أسبوعين
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية تحدد أماكن صلاة عيد الأضحى.. وموعد إقامتها
أبرز المواد
 بدعم وإنتاج نادي الصقور السعودي “حلفاء الطبيعة” وثائقي يبدأ من صالة السينما وصولاً إلى “ناشيونال جيوغرافيك”
أبرز المواد
 ديوان المظالم والهيئة العامة لعقارات الدولة يستعرضان مراحل مشروع مباني الديوان
أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين

أبرز المواد
الهلال الأحمر بتبوك يتلقى أكثر من 48 ألف مكالمة هاتفية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 م

الهلال الأحمر بتبوك يتلقى أكثر من 48 ألف مكالمة هاتفية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 م

أبرز المواد
برعاية سمو وزير الداخلية .. الخدمات الطبية تفتتح فعاليات ندوة “الأمن الصحي في الحج”

برعاية سمو وزير الداخلية .. الخدمات الطبية تفتتح فعاليات ندوة “الأمن الصحي في الحج”

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية توعّي ضيوف الرحمن وعموم المجتمع عبر بطاقات دعوية إلكترونية

الشؤون الإسلامية توعّي ضيوف الرحمن وعموم المجتمع عبر بطاقات دعوية إلكترونية

أبرز المواد

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين
http://almnatiq.net/?p=1003465
المناطق_واس

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما عُقِّم واكتملت جاهزيته خلال 156 يوماً 1822 مسجداً, يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وأُعيد فتحها هي: مسجدان بمنطقة الشرقية ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض ونجران والباحة والقصيم.
وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

روابط ذات صلة

الهلال الأحمر بتبوك يتلقى أكثر من 48 ألف مكالمة هاتفية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 م

الهلال الأحمر بتبوك يتلقى أكثر من 48 ألف مكالمة هاتفية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 م
برعاية سمو وزير الداخلية .. الخدمات الطبية تفتتح فعاليات ندوة “الأمن الصحي في الحج”

برعاية سمو وزير الداخلية .. الخدمات الطبية تفتتح فعاليات ندوة “الأمن الصحي في الحج”
الشؤون الإسلامية توعّي ضيوف الرحمن وعموم المجتمع عبر بطاقات دعوية إلكترونية

الشؤون الإسلامية توعّي ضيوف الرحمن وعموم المجتمع عبر بطاقات دعوية إلكترونية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*