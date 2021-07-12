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“الصحة” تدعم توطين صناعة الأدوية في المملكة

“الصحة” تدعم توطين صناعة الأدوية في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1003467
المناطق_واس

دعماً من الصحة لعملية توطين صناعة الأدوية في المملكة ، قام وفد من الوزارة برئاسة الوكيل للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى اليوم, بجولة تفقدية لمصنع “سعودي بايو” الواقع بمدينة سدير للصناعة والأعمال في منطقة الرياض، الذي يقام بشراكة سعودية دنماركية ،حيث اطلع الوفد على مراحل الإنتاج والأداء التشغيلي في المصنع.
وأشاد الوفد بالخطوات والجهود الهادفة إلى استكمال عملية توطين صناعة الأنسولين بالمملكة.
وتأتي هذه الجولة في إطار تعزيز قطاع الأدوية الحيوي بالمملكة ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى استقطاب الشركات العالمية، تعزيزا لمكانة السوق السعودي في مختلف القطاعات الحيوية، وأحدها هو توطين صناعة الأنسولين التي بدأت مراحلها الأولى العام الماضي 2020 .

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