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أمانة تبوك تنهي أعمالها التطويرية بمنتزه الأمير فهد بن سلطان

أمانة تبوك تنهي أعمالها التطويرية بمنتزه الأمير فهد بن سلطان
http://almnatiq.net/?p=1003470
المناطق_واس

أنهت أمانة منطقة تبوك إنشاء ممرات صحية ودورات مياه في الكورنيش الشرقي لمدينة تبوك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان، وذلك ضمن أولوياتها التطويرية لأنسنة المدن وجودة الحياة.
وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة مراد السرحاني أن الممرات الصحية بطول 1600م، مزود بـ 300 متر من الحصى الخاص بمساج الأقدام، و300 متر من الرمل الناعم، و1000 متر من الإنترلوك، بالإضافة إلى مضمار خاص بالدراجات الهوائية بطول 630 م، ومضمار للسكوتر ودرجات الأطفال بطول 560 م ، ومصلى للمتنزهين , وإنشاء مايزيد عن 18 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء ، وزراعة أكثر من ألف شجرة من نوع الجاكرندا ، وتزويد الممشى بكراسي خشبية وحاويات ، ودورات مياه متوافقة مع احتياجات كافة الشرائح المجتمعية .

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