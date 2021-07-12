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“مهند الحارثي” .. أحد مشاهير التواصل الاجتماعي يدعم الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة بالشرقية

“مهند الحارثي” .. أحد مشاهير التواصل الاجتماعي يدعم الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة بالشرقية

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“مهند الحارثي” .. أحد مشاهير التواصل الاجتماعي يدعم الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة بالشرقية

“مهند الحارثي” .. أحد مشاهير التواصل الاجتماعي يدعم الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=1003485
المناطق_الدمام

اشتهر مهند الحارثي صاحب حساب “لايف الشرقية” من أبناء المنطقة بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة موقع سناب شات حيث أصبح من مشاهير سناب شات بالمنطقة الشرقية.

بدأ مهند الحارثي بمساعدة ودعم الاسر المنتجة واصحاب المشروعات الصغيرة من أبناء المنطقة الشرقية وذلك عبر حسابه ” لايف الشرقية”   وأصبح له دورًا مؤثرًا وأصبح له حضور مميز في مجتمعه حيث ساهم بنشر فعاليات الجمعيات الخيرية والأسر المنتجة وكان له تفاعل كبير مع قضايا مجتمعه وخدمة للأهالي، وقد تم استضافته في عدد من القنوات التلفزيونية بعدما ذاع صيته وأصبح من أصحاب السنابات المؤثرين.

وتحدث مهند الحارثي عن أنه يسعى لتقديم كل شيء لخدمة وطنه وأبناء المملكة ومستعدًا لتقديم الدعم والمساندة لكل الأشخاص من أبناء المنطقة الشرقية الذين يطلبون دعمه عبر حسابه والجهات الخيرية والتطوعية.

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