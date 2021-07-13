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محافظ أملج يدشن الموقع الرسمي والحلقات الإلكترونية عن بعد في جمعية تحفيظ القرآن بأملج

محافظ أملج يدشن الموقع الرسمي والحلقات الإلكترونية عن بعد في جمعية تحفيظ القرآن بأملج

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أبرز المواد

محافظ أملج يدشن الموقع الرسمي والحلقات الإلكترونية عن بعد في جمعية تحفيظ القرآن بأملج

محافظ أملج يدشن الموقع الرسمي والحلقات الإلكترونية عن بعد في جمعية تحفيظ القرآن بأملج
http://almnatiq.net/?p=1003488
المناطق_فايز السميري

دشن محافظ أملج نايف المريخي في مقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأملج موقعها الرسمي وانطلاق الحلقات الإلكترونية عن بعد.وخلال الزيارة استمع “المريخي” إلى شرح من اعضاء الجمعية عن كيفية عمل الموقع الرسمي وما يقدمه من خدمات للجمعية وطريقة عمل الحلقات الإلكترونية.
وفي ختام اللقاء أشاد المريخي بما تخطوه جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأملج من خطوات باستثمار التقنية لخدمة القرآن الكريم متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

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