محافظ أملج يدشن الموقع الرسمي والحلقات الإلكترونية عن بعد في جمعية تحفيظ القرآن بأملج

المناطق_فايز السميري

دشن محافظ أملج نايف المريخي في مقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأملج موقعها الرسمي وانطلاق الحلقات الإلكترونية عن بعد.وخلال الزيارة استمع “المريخي” إلى شرح من اعضاء الجمعية عن كيفية عمل الموقع الرسمي وما يقدمه من خدمات للجمعية وطريقة عمل الحلقات الإلكترونية.

وفي ختام اللقاء أشاد المريخي بما تخطوه جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأملج من خطوات باستثمار التقنية لخدمة القرآن الكريم متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.