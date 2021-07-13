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الصحة العالمية: متحور دلتا يجتاح أكثر من مئة دولة ويتسبب في انهيار منظومات صحية

الصحة العالمية: متحور دلتا يجتاح أكثر من مئة دولة ويتسبب في انهيار منظومات صحية
http://almnatiq.net/?p=1003491
المناطق_واس

أفاد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، بارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد 19 للأسبوع الرابع على التوالي في ستة من أقاليم المنظمة، وكذلك ارتفاع أعداد الوفيات، مشيراً إلى تدهور حالة الطوارئ الصحية الخاصة بالجائحة، مما يعرض الأرواح وسبل العيش للخطر.
وأوضح في مؤتمر صحفي أمس أن متحور دلتا سريع الانتقال اجتاح 104 دولة حتى الآن، متوقعاً أن يصبح قريباً المتحور السائد في العالم.
وأشار في المؤتمر إلى أنه ليس متأكداً أن الدول التي تظن أنها خرجت من الأزمة تسيطر بالفعل على الأوضاع أمام متحور دلتا.

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