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استشاري أمراض معدية: تحورات كورونا تضر الفيروس.. واللقاحات فعالة ضدها

استشاري أمراض معدية: تحورات كورونا تضر الفيروس.. واللقاحات فعالة ضدها
http://almnatiq.net/?p=1003494
المناطق_ الرياض

قال استشاري الأمراض المعدية، الدكتور وائل باجهموم، إنَّ بعض التحورات في الفيروسات رغم ضررها على المجتمعات، إلا أنه تضر الفيروس نفسه وتقضي عليه، وهي بشارة جيدة وفقًا لدراسة بريطانية.

وتابع استشاري الأمراض المعدية : اللقاحات المتوافرة، حاليًّا، فعال وله نسبة جيدة في مكافحة الفيروس حتى مع تحوراته إلى «دلتا» أو «دلتا بلس».

ونصح استشاري أمراض المعدية، الجميع بالحصول على اللقاح وعدم الاستماع إلى الشائعات، ومتابعة المصدر الرسمي للأخبار الصحيحة، وقال: أتوقع وصولنا إلى المناعة المجتمعية في المملكة قريبا، حال تطعيم 70 إلى 80% من المجتمع ككل.

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