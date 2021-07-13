عصير الكرز والجبن يساعدان على التخلص من الأرق

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تؤثر قلة النوم أو الأرق على الكثير منا، لذلك النوم لمدة ثماني ساعات كاملة ضرورية لصحتك وإنتاجيتك اليومية، وإلى جانب عدم تناول الكافيين قبل النوم، يوصي الخبراء بشرب عصير الكرز، وفقا لموقع، سلايت إف آر، الفرنسي، كون شرب عصير الكرز قبل النوم يمكن أن يسرع النوم بمقدار 1.5 ساعة أو أكثر في الليلة.

وأشار الخبراء إلى العديد من الدراسات توضح أن شرب عصير الكرز يساعد في معايرة إيقاع الساعة البيولوجية، والمعروفة أيضًا باسم ساعة الجسم الداخلية، لتحسين النوم. ويساعد عصير الكرز ايضًا على زيادة إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون مهم للنوم، كما تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يشربون عصير الكرز قبل النوم يزيدون نومهم بمعدل 84 دقيقة.

وأكد الخبراء أن تناول الجبن قبل النوم لا يسبب الكوابيس كما يشاع لكن على العكس فتناول الجبن قيل النوم يساعدك على النوم بشكل أفضل؛ حيث إن الجبن يحتوي على مادة التربتوفان التي يستخدمها المخ لصنع الميلاتونين الذي يساعد على النوم. كما يحتوي الجبن على نسبة عالية من الكالسيوم، مما يقلل من التوتر ويساعد على استقرار الجهاز العصبي، وكلاهما يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل.