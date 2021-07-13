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تعليم الحدود الشمالية يتسلم المقررات الدراسية ويستكمل استعداداته للعام الدراسي الجديد

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تعليم الحدود الشمالية يتسلم المقررات الدراسية ويستكمل استعداداته للعام الدراسي الجديد

تعليم الحدود الشمالية يتسلم المقررات الدراسية ويستكمل استعداداته للعام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=1003512
المناطق_واس

تسلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عددًا من دفعات المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 1443، وتخزينها وحفظها في المستودعات المركزية للإدارة ، تمهيداً لترحيلها وتوزيعها على المدارس .
وأكد مدير تعليم المنطقة عثمان العثمان أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة عملت على إعداد آلية مجدولة زمنياً، حيث تتضمن الإجراءات والمهام والأدوار التنظيمية للقائمين بأعمال المقررات ، بهدف ضمان تسلسل الإجراءات وانسيابيتها ، الذي يحقق الكفاءة العالية لترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم والمدارس بالمكاتب للبنين والبنات.

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