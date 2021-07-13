تسلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عددًا من دفعات المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 1443، وتخزينها وحفظها في المستودعات المركزية للإدارة ، تمهيداً لترحيلها وتوزيعها على المدارس .
وأكد مدير تعليم المنطقة عثمان العثمان أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة عملت على إعداد آلية مجدولة زمنياً، حيث تتضمن الإجراءات والمهام والأدوار التنظيمية للقائمين بأعمال المقررات ، بهدف ضمان تسلسل الإجراءات وانسيابيتها ، الذي يحقق الكفاءة العالية لترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم والمدارس بالمكاتب للبنين والبنات.
تعليم الحدود الشمالية يتسلم المقررات الدراسية ويستكمل استعداداته للعام الدراسي الجديد
تسلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عددًا من دفعات المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 1443، وتخزينها وحفظها في المستودعات المركزية للإدارة ، تمهيداً لترحيلها وتوزيعها على المدارس .
التعليقات (٠) اضف تعليق