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الأرصاد: وسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جيزان ، نجران ، عسير ، الباحة، مكة المكرمة )

الأرصاد: وسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جيزان ، نجران ، عسير ، الباحة، مكة المكرمة )

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طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية

الأرصاد: وسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جيزان ، نجران ، عسير ، الباحة، مكة المكرمة )

الأرصاد: وسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جيزان ، نجران ، عسير ، الباحة، مكة المكرمة )
http://almnatiq.net/?p=1003516
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائم جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جيزان ، نجران ، عسير ، الباحة، مكة المكرمة ) بينما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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