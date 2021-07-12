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“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

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“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

“المركز الوطني للأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع
http://almnatiq.net/?p=1003519
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وإرتفاعا للامواج وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع .
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

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