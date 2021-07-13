وزارة الحج والعمرة تعلن عن توفر 26 وظيفة شاغرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر 26 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية”رجال_نساء” عبر جدارة.

ودعت الوزارة المواطنين والمواطنات الحاصلين على الشهادات العلمية والتخصصات المناسبة إلى شغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة عبر موقع وزارة الموارد البشرية.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ناسخ آلة.

– سكرتير.

– مساعد إداري (عدد وظيفتين).

– باحث إعلامي مساعد.

– باحث نظامي مساعد.

– باحث توظيف مساعد.

– كاتب.

– باحث عمليات موارد بشرية.

– محاسب مساعد.

– باحث أمن وسلامة.

– مهندس ميكانيكي مساعد.

– فني دعم.

– باحث تطوير موارد بشرية.

– باحث إحصاء.

– باحث معلومات.

– باحث تطوير إداري.

– باحث تخطيط.

– مهندس معماري.

– أخصائي تقنية معلومات (عدد وظيفتين).

– محلل نظم أول (عدد وظيفتين).

– مطور برامج.

– مدير مشروع.

– أخصائي تخطيط

وأضافت وزارة الحج أن التقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 14 ذو الحجة 1442هـ، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر بوابة الوزارة .واتسابفيسبوكتويتر