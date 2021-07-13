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“الملكية الفكرية”: نسخ التغريدات دون إذن خطي من صاحبها “سرقة” موجبة للمساءلة (فيديو)

“الملكية الفكرية”: نسخ التغريدات دون إذن خطي من صاحبها “سرقة” موجبة للمساءلة (فيديو)

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“الملكية الفكرية”: نسخ التغريدات دون إذن خطي من صاحبها “سرقة” موجبة للمساءلة (فيديو)

“الملكية الفكرية”: نسخ التغريدات دون إذن خطي من صاحبها “سرقة” موجبة للمساءلة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1003545
المناطق - الرياض

أكدت هيئة الملكية الفكرية أن نسخ التغريدات دون إذن خطي مُسبق من صاحبها يعد سرقة موجبة للمساءلة القانونية.

وقال مشرف تفتيش احترام الملكية الفكرية، فيصل الماضي، إن الهيئة تقوم باستقبال البلاغات والشكاوى من أصحاب الحقوق، وتحري كذلك جولات ميدانية وإلكترونية ضمن حملة “لا تسرقها”.

وأضاف الماضي خلال لقاء مع قناة “العربية”، أنه جرى رصد أكثر من 900 موقع إلكتروني، وحجب أكثر من 450 موقعاً.


وأشار إلى أن الهيئة رصدت هاشتاق (جدتي أنا)، ووجدت صورة لإحدى الجدات استخدمت على منصات التواصل الاجتماعي وتم نسبها لعدد كبير من المغردين، وهذه تعد إحدى حالات انتهاك حقوق الملكية.

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