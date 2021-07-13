درس بها ملوك ووزراء وعلماء.. تعرف على أقدم مدرسة حكومية بالمملكة (فيديو)

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رصد تقرير تلفزيوني معلومات عن المدرسة الرحمانية التي تعد أول وأقدم مدرسة حكومية في المملكة، حيث توجد في مكة المكرمة في موقع يطل على الكعبة في المسعى بين الصفا والمروة.

وأضاف التقرير أن المدرسة تخرج منها عدد كبير من العلماء والملوك وأصحاب المعالي والوزراء، وعدد من رجال الأعمال ورجال الإعلام والتربية والأدباء، وكذلك عدد من كبار الضباط.

وأشار وفقاً لقناة “الإخبارية”، إلى أن مدرسة الرحمانية في العاصمة المقدسة عمرها 112 عاماً، وأبرز من درسوا بها، الشريف طلال ملك الأردن والشريف فيصل ملك العراق.

ولفت إلى أنه في عام 1354 هـ، كان الملك عبدالعزيز في زيارة للمسجد الحرام وزار المدرسة التي كانت وقتها موجودة في المسعى، وطلب منه الأهالي تسميتها فأطلق اسم والده عليها.