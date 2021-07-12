الأرصاد: أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على جازان

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة جازان اليوم – بمشيئة الله تعالى-، يفيد بهطول أمطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية ، على محافظات الحرث ، والعارضة ، وفيفا ، والداير بني مالك ، والريث ، والعيدابي، وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش ، وصبيا ، وبيش ، والدرب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً.