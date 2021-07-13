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سبع علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم الشديد!

سبع علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم الشديد!

أبرز المواد

سبع علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم الشديد!

سبع علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم الشديد!
http://almnatiq.net/?p=1003576
المناطق - وكالات

لا توجد علامات تحذير جسدية لارتفاع ضغط الدم المستمر، ولهذا السبب أطلق عليه لقب “القاتل الصامت”. ومع ذلك، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم الشديد أحاسيس جسدية تنبهك للحاجة لرعاية طبية.

وأوضحت “مايو كلينك” أن ارتفاع ضغط الدم الشديد يمكن أن يتسبب في تلف أعضائك ويرتبط بمضاعفات تهدد الحياة.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى لارتفاع ضغط الدم الشديد، الشعور بالغثيان والقلق (عندما لا تكون هذه تجربة تشعر بها عادة).

ويمكن أن يكون القلق الشديد – عندما لا تعاني من اضطراب القلق ولا يوجد سبب للشعور بعدم الارتياح – أيضا علامة تحذيرية لأزمة ارتفاع ضغط الدم. ويتطلب ضيق التنفس والنوبات وعدم الاستجابة رعاية طارئة أيضا.

وفيما يلي سبع علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم الشديد:

1. ألم شديد في الصدر.

2. صداع شديد يصاحبه ارتباك وتشوش الرؤية.

3. الغثيان والقيء.

4. القلق الشديد.

5. ضيق في التنفس.

6. النوبات.

7. عدم الاستجابة.

وقالت “مايو كلينك”: “قد يشمل علاج أزمة ارتفاع ضغط الدم دخول المستشفى للعلاج بالأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو الوريد”.

وقد تعني حالة ارتفاع ضغط الدم أنك تعاني حاليا من سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو تعاني من قصور كلوي أو قلبي. ويمكن أن تُعزا حالة الطوارئ هذه إلى نسيان دواء ضغط الدم اليومي.

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