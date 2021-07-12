احدث الأخبار

المياه الوطنية تطلق مبادرة تنفيذ التوصيلات في المخططات مع المطورين العقاريين
أبرز المواد
 الأمن البيئي يضبط 9 مخالفين لنظام البيئة في محميتي الملك سلمان وشرعان
أبرز المواد
 “الخارجية” تعرب عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية في العراق
أبرز المواد
 أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 9 مساء
منطقة عسير
 10 آلاف زيارة توعوية للوقاية من فيروس كورونا في الشرقية
المنطقة الشرقية
 إيداع معاشات شهر ذي الحجة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية يُدشن 3 دراسات علمية تستهدف تطوير القطاع وتعزيز الأمن الغذائي
أبرز المواد
 دراسة تحذر: ثلاث ليال متتالية من قلة النوم تسبب تدهورا كبيرا في الصحة العقلية والجسدية
أبرز المواد
 هيئة الصناعات العسكرية تكشف عن نموٍ في عدد الشركات المرخصة بنسبة 41% بنهاية النصف الأول من 2021
أبرز المواد
 المياه الوطنية تطلق مبادرة تنفيذ التوصيلات في المخططات مع المطورين العقاريين
الاقتصاد
 سبع علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم الشديد!
أبرز المواد
 حركة “طالبان” تحذر تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان
أبرز المواد
المياه الوطنية تطلق مبادرة تنفيذ التوصيلات في المخططات مع المطورين العقاريين

المياه الوطنية تطلق مبادرة تنفيذ التوصيلات في المخططات مع المطورين العقاريين

أبرز المواد
الأمن البيئي يضبط 9 مخالفين لنظام البيئة في محميتي الملك سلمان وشرعان

الأمن البيئي يضبط 9 مخالفين لنظام البيئة في محميتي الملك سلمان وشرعان

أبرز المواد
“الخارجية” تعرب عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية في العراق

“الخارجية” تعرب عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية في العراق

أبرز المواد
أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 9 مساء

أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 9 مساء

منطقة عسير

أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 9 مساء

أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 9 مساء
http://almnatiq.net/?p=1003592
المناطق - عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

روابط ذات صلة

إغلاق 5 محلات مخالفة للإجراءات الاحترازية في رجال ألمع

إغلاق 5 محلات مخالفة للإجراءات الاحترازية في رجال ألمع
أمانة عسير تغلق 15 منشأة مخالفة للاحترازات الوقائية

أمانة عسير تغلق 15 منشأة مخالفة للاحترازات الوقائية
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*