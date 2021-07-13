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إيداع معاشات شهر ذي الحجة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

إيداع معاشات شهر ذي الحجة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=1003593
المناطق -- الرياض

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.
وأوضحت الوزارة أنه تم الإيداع في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية، حيث اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

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