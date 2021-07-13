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الأمن البيئي يضبط 9 مخالفين لنظام البيئة في محميتي الملك سلمان وشرعان

الأمن البيئي يضبط 9 مخالفين لنظام البيئة في محميتي الملك سلمان وشرعان
http://almnatiq.net/?p=1003598
المناطق - الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (9) مخالفين لنظام البيئة في محميتي الملك سلمان الملكية وشرعان، بغرض الصيد المخالف، بحوزتهم (5) بنادق نارية وبندقيتان هوائيتان، إضافة إلى ذخيرة ومعدات صيد متنوعة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة

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