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“البيئة” تناقش التسويق الزراعي الإلكتروني وسبل دعم المزارعين في عمليات التوزيع
http://almnatiq.net/?p=1003630
المناطق - الرياض

نظَّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس، ورشة عمل بعنوان “التسويق الزراعي والتطبيقات الإلكترونية”، بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، منها وزارة التجارة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أهمية التسويق الزراعي وآليات تنفيذه والنجاحات المحققة حتى الآن، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بالخطوات الفعلية لتفعيل التسويق الإلكتروني الزراعي، بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية.
من جانبه بيَّن مدير عام الإدارة العامة للجمعيات الزراعية والتسويق سليمان الجطيلي أن الوزارة تسعى إلى تشجيع إنشاء مراكز الخدمات التسويقية والصناعات التحويلة وتقديم الدعم من صندوق التنمية الزراعي والمضي بالتسويق الإلكتروني واستخدام التطبيقات لربط المزارعين بمنافذ البيع المختلفة التي تمكن المزارع من فتح قنوات تسويقية جديدة، والتعرف إلى متطلبات المستهلك التي بدورها تساعد المزارع على ضبط آلية إنتاجه وسياساته التسويقية.
وتضمنت الورشة الحديث عن دور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودور وزارة التجارة في حماية المستهلك ودور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم التسويق الإلكتروني والمتاجر الإلكترونية، ومشاركة اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الأسماك بمجلس الغرف السعودية واختتمت الورشة بالمناقشة والإجابة عن أسئلة الحضور.
تأتي هذه الورشة امتدادا لعديد من ورش العمل بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص، كما تعد ضمن حملة هذا موسمها التي أطلقتها الوزارة نهاية شهر يونيو الماضي التي تهدف إلى دعم المزارعين المحليين وتسويق منتجاتهم .

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