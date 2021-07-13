احدث الأخبار

الفيصل يرأس اجتماعاً لمناقشة آليات تنظيم الأحياء العشوائية بجدة
منطقة مكة المكرمة
 “البيئة” تناقش التسويق الزراعي الإلكتروني وسبل دعم المزارعين في عمليات التوزيع
أبرز المواد
 المياه الوطنية تنهي استعداداتها لموسم الحج بـ 2.4 مليون متر مكعب لخدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 وزير الإعلام المكلف: ظروف الجائحة أظهرت مدى الأهمية القصوى للإعلام الموثوق القائم على المهنية والاحترافية
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 الحج والعمرة تطلق بِطاقةَ شعائر الذكية تعزيزاً للخدمات التقنية لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل حداً بمواطن قتل زوجته خنقا
أبرز المواد
 أمير نجران يثمن جهود جمعية رعاية ذوي الإعاقة بشرورة ” إسناد “
منطقة نجران
 جامعة حائل تعلن نتائج القبول بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443هـ
منطقة حائل
 لجنة تنسيق المشروعات بالجوف تناقش تعطل بعض المشروعات وتطرح أبرز الحلول لتذليل العقبات
منطقة الجوف
 تنفيذ أكثر من4700 زيارة منزلية للمرضى في الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 أمين الجوف يوجه الأمانة والبلديات التابعة بمواصلة العمل خلال عطلة العيد
منطقة الجوف
الفيصل يرأس اجتماعاً لمناقشة آليات تنظيم الأحياء العشوائية بجدة

الفيصل يرأس اجتماعاً لمناقشة آليات تنظيم الأحياء العشوائية بجدة

منطقة مكة المكرمة
“البيئة” تناقش التسويق الزراعي الإلكتروني وسبل دعم المزارعين في عمليات التوزيع

“البيئة” تناقش التسويق الزراعي الإلكتروني وسبل دعم المزارعين في عمليات التوزيع

أبرز المواد
المياه الوطنية تنهي استعداداتها لموسم الحج بـ 2.4 مليون متر مكعب لخدمة ضيوف الرحمن

المياه الوطنية تنهي استعداداتها لموسم الحج بـ 2.4 مليون متر مكعب لخدمة ضيوف الرحمن

أبرز المواد
وزير الإعلام المكلف: ظروف الجائحة أظهرت مدى الأهمية القصوى للإعلام الموثوق القائم على المهنية والاحترافية

وزير الإعلام المكلف: ظروف الجائحة أظهرت مدى الأهمية القصوى للإعلام الموثوق القائم على المهنية والاحترافية

أبرز المواد

الفيصل يرأس اجتماعاً لمناقشة آليات تنظيم الأحياء العشوائية بجدة

الفيصل يرأس اجتماعاً لمناقشة آليات تنظيم الأحياء العشوائية بجدة
http://almnatiq.net/?p=1003636
المناطق - جدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، في مقر الإمارة ، اجتماعاً لمناقشة آليات تنظيم الأحياء العشوائية بجدة.
واستمع سمو أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع ، إلى شرح قدمه أمين جدة صالح التركي ، عن الأعمال التي نفذتها الأمانة خلال الفترة الماضية ، والخُطط المزمع تنفيذها مستقبلاً والهادفة إلى تطوير الخدمات والمرافق.

روابط ذات صلة

المياه الوطنية تنهي استعداداتها لموسم الحج بـ 2.4 مليون متر مكعب لخدمة ضيوف الرحمن

المياه الوطنية تنهي استعداداتها لموسم الحج بـ 2.4 مليون متر مكعب لخدمة ضيوف الرحمن
رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
الحج والعمرة تطلق بِطاقةَ شعائر الذكية تعزيزاً للخدمات التقنية لضيوف الرحمن

الحج والعمرة تطلق بِطاقةَ شعائر الذكية تعزيزاً للخدمات التقنية لضيوف الرحمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*