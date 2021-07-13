الفيصل يرأس اجتماعاً لمناقشة آليات تنظيم الأحياء العشوائية بجدة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، في مقر الإمارة ، اجتماعاً لمناقشة آليات تنظيم الأحياء العشوائية بجدة.

واستمع سمو أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع ، إلى شرح قدمه أمين جدة صالح التركي ، عن الأعمال التي نفذتها الأمانة خلال الفترة الماضية ، والخُطط المزمع تنفيذها مستقبلاً والهادفة إلى تطوير الخدمات والمرافق.