احدث الأخبار

الاتصالات وتقنية المعلومات تطلق مبادرة لتحفيز الشركات على توطين مراكز تطوير التطبيقات والاتصال
أبرز المواد
 أرض المملكة موطن رحب لرصد النجوم والمجرات في مجال “السياحة الفلكية”
أبرز المواد
 الفيصل يرأس اجتماعاً لمناقشة آليات تنظيم الأحياء العشوائية بجدة
منطقة مكة المكرمة
 “البيئة” تناقش التسويق الزراعي الإلكتروني وسبل دعم المزارعين في عمليات التوزيع
أبرز المواد
 المياه الوطنية تنهي استعداداتها لموسم الحج بـ 2.4 مليون متر مكعب لخدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 وزير الإعلام المكلف: ظروف الجائحة أظهرت مدى الأهمية القصوى للإعلام الموثوق القائم على المهنية والاحترافية
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 الحج والعمرة تطلق بِطاقةَ شعائر الذكية تعزيزاً للخدمات التقنية لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل حداً بمواطن قتل زوجته خنقا
أبرز المواد
 أمير نجران يثمن جهود جمعية رعاية ذوي الإعاقة بشرورة ” إسناد “
منطقة نجران
 جامعة حائل تعلن نتائج القبول بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443هـ
منطقة حائل
 لجنة تنسيق المشروعات بالجوف تناقش تعطل بعض المشروعات وتطرح أبرز الحلول لتذليل العقبات
منطقة الجوف
الاتصالات وتقنية المعلومات تطلق مبادرة لتحفيز الشركات على توطين مراكز تطوير التطبيقات والاتصال

الاتصالات وتقنية المعلومات تطلق مبادرة لتحفيز الشركات على توطين مراكز تطوير التطبيقات والاتصال

أبرز المواد
أرض المملكة موطن رحب لرصد النجوم والمجرات في مجال “السياحة الفلكية”

أرض المملكة موطن رحب لرصد النجوم والمجرات في مجال “السياحة الفلكية”

أبرز المواد
الفيصل يرأس اجتماعاً لمناقشة آليات تنظيم الأحياء العشوائية بجدة

الفيصل يرأس اجتماعاً لمناقشة آليات تنظيم الأحياء العشوائية بجدة

منطقة مكة المكرمة
“البيئة” تناقش التسويق الزراعي الإلكتروني وسبل دعم المزارعين في عمليات التوزيع

“البيئة” تناقش التسويق الزراعي الإلكتروني وسبل دعم المزارعين في عمليات التوزيع

أبرز المواد

الاتصالات وتقنية المعلومات تطلق مبادرة لتحفيز الشركات على توطين مراكز تطوير التطبيقات والاتصال

الاتصالات وتقنية المعلومات تطلق مبادرة لتحفيز الشركات على توطين مراكز تطوير التطبيقات والاتصال
http://almnatiq.net/?p=1003641
المناطق - الرياض

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مبادرة تحفيز توطين مراكز التطبيقات والتعهيد التقني والاتصال، تحت رعاية معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي.
وتهدف المبادرة إلى توطين التقنية وتوظيفها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مناطق المملكة من خلال تحفيز الشركات التقنية لتوسيع نطاق أعمالها في مختلف المناطق، تماشيًا مع الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 الطموحة وسياسة الاقتصاد الرقمي استنادًا على مستهدفات إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023م.
وشارك في الإطلاق الافتراضي للمبادرة ممثلون لعدة جهات حكومية وخاصة، على رأسها إمارات مناطق المملكة والشركات التقنية والمختصون في المجال. ويُتوقع أن تسهم المبادرة في تعزيز الناتج المحلي للمناطق ورفع مستوى المحتوى التقني المحلي، إلى جانب إيجاد فرص وظيفية نوعية في عدد من مناطق المملكة.
وأكد وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية الدكتور أحمد الثنيان أن الوزارة عملت على تصميم نموذج عمل مستدام وحزم دعم وتحفيز الشركات على إنشاء وتوطين المراكز من خلال تغطية التكاليف الخاصة بالاستقطاب والتدريب المتخصص والتأهيل والإرشاد المهني وتعويض فروقات الرواتب. مشيرا إلى أن المبادرة ستسهم في رفع مستوى مساهمة مناطق المملكة في الناتج المحلي بتحقيق عائد تراكمي يتجاوز مليار ريال بحلول العام 2025، وإيجاد نماذج أعمال وفرص عمل نوعية مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 5 آلاف وظيفة، بالإضافة إلى رفع مشاركة المرأة في شتى المناطق، وتوفير الخدمات التقنية بتكلفة أقل من خلال محتوى محلي مستدام.
وأضاف الدكتور الثنيان أن المبادرة في مرحلتها الأولى تعمل على تحفيز القطاع الخاص إلى الاستثمار في 23 مركزًا، منها 15 مركزًا لتطوير التطبيقات و8 مراكز تعهيد تقني واتصال في 7 مناطق في المملكة “جازان والقصيم والشرقية وتبوك والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة”، حيث سيتم دعم القطاع الخاص من خلال تقديم العديد من المحفزات. لافتا النظر إلى أن الوزارة سعت منذ وقت مبكر إلى استحداث برامج ومبادرات لتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التقنيات وإيجاد فرص وظيفية نوعية، في خطوة استراتيجية كان الهدف منها بناء نموذج مستدام لسد الفجوة الرقمية في سوق العمل بين العرض والطلب.
ونوّه في هذا الصدد إلى مبادرة مهارات المستقبل التي أطلقتها الوزارة بهدف استشراف مستقبل التقنية وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة المخرجات في تنمية القدرات الرقمية في المملكة، وبناء جيل واعٍ مبدعٍ يملك المهارات التي تؤهله لتغطية الاحتياج المعرفي الرقمي وتلبية متطلبات سوق العمل.
وكشف أن المبادرة استطاعت تدريب أكثر من 41 ألف كادر وطني في مجالات نوعية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوظيف أكثر من 21 ألف كادرٍ منذ إطلاقها، وأسهمت في ارتفاع نسبة التوطين إلى ما نسبته 56%، ونسبة مشاركة المرأة لتصل إلى 24.7%.
وساهمت هذه العوامل في تحقيق المملكة تقدمًا في تقرير التنافسية العاملي GCR للعام 2020م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)،إذ صُنّفت ضمن الدول العشر الأوائل عالميًا في المهارات الرقمية. كما حصد برنامج تمكين المرأة جائزة “متساوون في التقنية” من الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2020.

روابط ذات صلة

أرض المملكة موطن رحب لرصد النجوم والمجرات في مجال “السياحة الفلكية”

أرض المملكة موطن رحب لرصد النجوم والمجرات في مجال “السياحة الفلكية”
“البيئة” تناقش التسويق الزراعي الإلكتروني وسبل دعم المزارعين في عمليات التوزيع

“البيئة” تناقش التسويق الزراعي الإلكتروني وسبل دعم المزارعين في عمليات التوزيع
المياه الوطنية تنهي استعداداتها لموسم الحج بـ 2.4 مليون متر مكعب لخدمة ضيوف الرحمن

المياه الوطنية تنهي استعداداتها لموسم الحج بـ 2.4 مليون متر مكعب لخدمة ضيوف الرحمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*