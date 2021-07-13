أمير القصيم يدشن برنامج ” أضحيتي في بلدي11 “

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، برنامج الزاد الخيري ببريدة السنوي (أضحيتي في بلدي 11 للعام 1442هـ )، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والمشرف العام على الشؤون التنموية بإمارة القصيم فهد الدبيخي.

واستمع سمو أمير القصيم من قبل المشرف العام على الزاد الخيري المهندس عثمان البشر عن ما يقوم به الزاد من تأمين الأضاحي للمواطنين بسعر منافس ، والإتاحة للمتبرع باختيار الأضحية حية أو مذبوحة أو استلام جزء منها أو توكيل الزاد الخيري بتوزيعها على المستفيدين ، متحدثاً عن النجاحات التي حققها البرنامج في السنوات الماضية.

عقب ذلك تسلم سموه حملة الزاد الخيري في مبادرة نهر العطاء بنسختها الثانية، مستمعاً لشرح عن هذه المبادرة التي من خلالها تم توزيع العديد من السلال الغذائية للمستفيدين من الزاد الخيري، وآلية توزيعها خلال شهر رمضان، بدعم من المحسنين والمتبرعين.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالمبادرات والجهود التي يقوم بها الزاد الخيري ببريدة ، منوهاً بما شاهده واطلع عليه خلال اللقاء من العديد من المبادرات ، ومن المشاركات الفاعلة في مبادرة نهر العطاء في نسختها الثانية ، سائلاً الله أن يوفق الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك المبادرة، مثنياً على دور المتطوعين والمتطوعات المشاركين فيها.

وفي نهاية اللقاء كرم سمو أمير منطقة القصيم ، المدير التنفيذي للزاد الخيري فهد بن إبراهيم القرعاوي ، تقديراً لما يقوم به من جهود كبيرة خيرية واجتماعية تخدم المجتمع المحلي.