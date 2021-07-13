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أمير القصيم يكرّم المواطنة الهنوف الشقيق تقديرا لاستشعارها مسؤوليتها الوطنية

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أمير القصيم يكرّم المواطنة الهنوف الشقيق تقديرا لاستشعارها مسؤوليتها الوطنية

أمير القصيم يكرّم المواطنة الهنوف الشقيق تقديرا لاستشعارها مسؤوليتها الوطنية
http://almnatiq.net/?p=1003654
المناطق - القصيم

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مجلس الاستقبال بمقر الإمارة اليوم، المواطنة الهنوف الشقيق نظير لمسؤوليتها الوطنية.
وأشاد سمو أمير القصيم بدور المواطنة الشقيق مبدياً سموه تقديره لجهودها الذي يدل على ولائها وحرصها على مصلحة الدين والوطن ، متمنياً لها التوفيق والسداد.
حضر اللقاء وكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن مرضي.

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