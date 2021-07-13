أمير الرياض ينوه بما حققته العاصمة الرياض سياحياً على مستوى عالمي ومحلي

المناطق - الرياض

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ما يجده قطاع السياحة من دعم سخي واهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، منوهاً بما حققته العاصمة سياحياً على مستوى عالمي ومحلي وما ظهرت به من مستويات بارزة ومنافسة في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه بمكتبه في قصر الحكم اليوم مع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق، وعدد من مسؤولي وزارة السياحة، حيث اطلع سموه على خطة تفعيل مجلس التنمية السياحي بمنطقة الرياض.

واستعرض الاجتماع الأدوار والاختصاصات لمجالس التنمية بالمناطق وسبل مواءمة التنسيق والأهداف وتوحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة والتركيز على الأولويات للجهات السياحية.

كما جرى التطرق للمؤتمرات والملتقيات الدولية التي تقام في الرياض، وما تشهده العاصمة من ارتفاع ملحوظ في الأرقام السياحية خلال السنوات الخمس الماضية وتحديد معايير الفرص الاستثمارية وتقويم النشاطات.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي، وأمين مجلس المنطقة المكلف عادل الحمدان.