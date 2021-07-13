الأمير سعود بن نايف يرعى حفل توقيع تسليم وحدات سكنية لتجمع الشرقية الصحي

المناطق - الشرقية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم حفل توقيع اتفاقية تسليم نُزل الأنصاري لخدمة المرضى لتجمع الشرقية الصحي.

ونوه سموه بالإسهام الذي يقدمه القطاع الخاص والشركات العائلية لدعم المشاريع التي تخدم المواطنين والتكامل مع القطاع الحكومي لتقديم خدمات متميزة من أجل الوصول للهدف المنشود تجويداً لحياة الإنسان.

وأشار سموه إلى حرص القطاع الخاص والشركات العائلية على المشاركة في خدمة المجتمع من خلال إنشاء إدارات متخصصة في هذا الشأن، التي تهدف إلى الإسهام في تقديم خدمات نوعية للمجتمع بالتعاون مع القطاع الحكومي، منوها بما يُشهَد اليوم من تسليم لوحدات سكنية خصصت لإسكان المرضى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري القابضة عبدالعزيز الأنصاري أن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة نفّذ بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية (٥٨) وحدة سكنية مجهزة خصصت بالكامل لإسكان المرضى وذويهم من خارج المنطقة عند مراجعتهم للمستشفيات على مدار العام، بُنيت كأحد الإسهامات لخدمة المجتمع للمرضى وذويهم، وتم تسليمها لتجمع الشرقية الصحي ولجمعية ترابط لرعاية المرضى.

وأكد حرص الشركة من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية على التكامل مع القطاعات الثلاثة لتحقيق الأهداف، والإسهام بمشاريع تخدم المجتمع وتلامس احتياجاته، وأن هذا المشروع إحدى ثمار التعاون مع التجمع الصحي الأول بالدمام للإسهام في إسكان المرضى وذويهم عند مراجعتهم لمستشفيات المنطقة، مشيرا إلى أن الوحدات بُنيت داخل حرم مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام لضمان تحقيق الهدف وسهولة تنقل المستفيدين من مقر السكن إلى المستشفيات التي تقدم الخدمة.

من جانبه أوضح رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الشرقية الصحي عصام المهيدب أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يتجسد في تعزيز الشعور بالانتماء وروح العطاء ويساعد في تحويل المجتمع إلى قوة منتجة، مع تعزيز دور الشراكة المجتمعية بين القطاعات لتوفير كل ما يعود بالنفع على أبناء المجتمع.