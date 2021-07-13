احدث الأخبار

الزكاة والضريبة والجمارك تمنع دخول أكثر من 1.1 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة والسلامة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يكرم مواطنا بعرعر تبرع بكليته لشقيقه
منطقة الحدود الشمالية
 إصابات كورونا في القارة الأفريقية تقترب من ستة ملايين إصابة
أبرز المواد
 “رجال ألمع”.. ثرية بتاريخها وآثارها في “صيف السعودية”
منطقة عسير
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 13 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 1295 حالة إصابة جديدة بكورونا و 14 حالات وفيات
أبرز المواد
 أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة
المنطقة الشرقية
 41 مسجد وجامع لصلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تصدر العدد (149) من مجلة (الأحساء)
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 1690 جولة رقابية وتضبط 128 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يرعى حفل توقيع تسليم وحدات سكنية لتجمع الشرقية الصحي
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يكرّم المواطنة الهنوف الشقيق تقديرا لاستشعارها مسؤوليتها الوطنية
منطقة القصيم
الزكاة والضريبة والجمارك تمنع دخول أكثر من 1.1 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة والسلامة

الزكاة والضريبة والجمارك تمنع دخول أكثر من 1.1 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة والسلامة

أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يكرم مواطنا بعرعر تبرع بكليته لشقيقه

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يكرم مواطنا بعرعر تبرع بكليته لشقيقه

منطقة الحدود الشمالية
إصابات كورونا في القارة الأفريقية تقترب من ستة ملايين إصابة

إصابات كورونا في القارة الأفريقية تقترب من ستة ملايين إصابة

أبرز المواد
“رجال ألمع”.. ثرية بتاريخها وآثارها في “صيف السعودية”

“رجال ألمع”.. ثرية بتاريخها وآثارها في “صيف السعودية”

منطقة عسير

الزكاة والضريبة والجمارك تمنع دخول أكثر من 1.1 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة والسلامة

الزكاة والضريبة والجمارك تمنع دخول أكثر من 1.1 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة والسلامة
http://almnatiq.net/?p=1003663
المناطق - الرياض

منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دخول (1.117.149) منتج مخالف للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م، وشملت هذه المنتجات المعاد تصديرها (أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، سخانات، إنارة، إطارات).
وأوضحت الهيئة أن منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها بلغت (1.027.360) منتجاً، فيما بلغت كمية “أجهزة التكييف، والغسالات والنشافات والثلاجات والسخانات” (36.502) منتج، وبلغ مجموع “الإطارات” (53.287) إطاراً، كانت جميعها مخالفةً للمواصفات القياسية السعودية، مؤكدة أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها.
وتأتي هذه الجهود المبذولة في إطار التعاون والتنسيق المتواصل الذي يجمع المركز السعودي لكفاءة الطاقة -كفاءة- ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تُمثل هذه الشراكة بين هذه الجهات المعنية منظومة عمل متكاملة تسعى لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيرا من الطاقة.

روابط ذات صلة

إصابات كورونا في القارة الأفريقية تقترب من ستة ملايين إصابة

إصابات كورونا في القارة الأفريقية تقترب من ستة ملايين إصابة
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 13 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 13 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
الصحة: تسجيل 1295 حالة إصابة جديدة بكورونا و 14 حالات وفيات

الصحة: تسجيل 1295 حالة إصابة جديدة بكورونا و 14 حالات وفيات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*