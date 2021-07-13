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غرفة الأحساء تصدر العدد (149) من مجلة (الأحساء)

غرفة الأحساء تصدر العدد (149) من مجلة (الأحساء)
http://almnatiq.net/?p=1003676
الاحساء- المناطق

رصد العدد الجديد من مجلة (الأحساء) التي تصدرها غرفة الأحساء قصة عشق ورحلة عمل ممتدة، عمرها أكثر من 60 عامًا في عوالم وفنون صياغة الفضة، يرويها الصائغ عايش الدجاني وسر تمسكه بها وحرفية وأسرار صياغة الفضة وعلاقتها بالفنون الأخرى، وما تحظى به من مكانة في المجتمع الأحسائي.

ويتتبّع العدد (149) الجديد في تقريرين منفصلين خطوات نجاح رؤية المملكة 2030 في بلوغ العديد من أهدافها وتحقيق إنجازات استثنائية ومعالجة تحديات هيكلية قبل حلول العام 2030، بالإضافة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” ودوره في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويوثقّ لانتخابات الغرفة لاختيار مجلس إدارتها للدورة الحادية عشرة (1442هـ -1446هـ)، عبر التصويت الإلكتروني وما شهدته من أجواء تنافسية وقفزة غير مسبوقة في نسب التصويت والمشاركة. كما يتضمن حوارًا مع رجل الأعمال والعقاري ناهض بن محمد الجبر رئيس المجلس البلدي بالأحساء سابقًا

ويُظهر العدد الجديد في باب “فرصة استثمارية” ما تزخر به الواحة من فرصة استثمارية نوعية في مجال نقل وجمع وإعادة استخدام وتصنيع ومعالجة المخلفات الزراعية لأشجار النخيل. كما يتناول في تقرير مصوّر صناعة الفخار والفخاريات في الأحساء.

ويشتمل العدد في صفحات “محيط الغرفة”، مجموعة من أخبار وفعاليات الغرفة، بالإضافة إلى صفحات “دراسات وتقارير” و”ريادة ورواد” وعدد من مقالات الرأي والكتابات الاقتصادية والإدارية والصفحات التقنية المتخصصة.

يُشار إلى أنه يمكن للمشتركين والمهتمين تصفح العدد الجديد إلكترونيًا عن طريق موقع الغرفة الإلكتروني www.hcci.org.sa أو بالاشتراك في خدمة “واتساب الأعمال” على الرقم: 0135820202

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