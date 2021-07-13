الجبيل الصناعية - المناطق

أنهت الهيئة الملكية بالجبيل استعداداتها لاستقبال المصلين لصلاة عيد الأضحى المبارك في 41 مسجد وجامع بمدينة الجبيل الصناعية لهذا العام حيث أعلنت إدارة الخدمات الاجتماعية عن إقامة صلاة العيد عند الساعة 5:15 صباحاً.

حيث قامت الهيئة الملكية بالجبيل بعمل إجراء احترازي ووقائي من فيروس كورونا المستجد يتمثل في تجهيز 41 مسجد وجامع لصلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة الجبيل الصناعية وذلك بهدف حماية المصلين من الازدحام فيما بينهم ولتحقيق أكبر قدر ممكن من التباعد الاجتماعي خلال تأديتهم لصلاة العيد، بالإضافة إلى تنظيف وتعقيم المساجد بالأدوات المناسبة وتوفير المنظفات والمعقمات في كل مسجد.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل قامت بتوفير فرصة تطوعية للمشاركة في تنظيم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ حيث سيقوم على تنفيذها عدة متطوعون من نادي موظفي الهيئة الملكية التطوعي، ونادي الجبيل التطوعي، وبقية المتطوعون المستقلون وذلك بهدف توعية المصلين بالإجراءات الاحترازية والتحقق من تطبيقها وتنظيم مصليات العيد وعملية دخول وخروج المصلين.