الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يكرم مواطنا بعرعر تبرع بكليته لشقيقه

المناطق - عرعر

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، المواطن عبدالرحمن بن حمود الدويك بمناسبة تبرعه بكليته لشقيقه سلطان .

واطمأن سموه خلال استقباله المواطن -يرافقه والده- على صحته ، مثنياً على هذا العمل الإنساني والنبيل الذي يعكس الترابط بين أفراد العائلة الواحدة والمجتمع السعودي ككل .

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن هذا الفعل ليس بمستغرب من أبناء المملكة الذين ضربوا أروع الأمثلة في العطاء والوفاء والتكاتف والتكافل والتضحية بمختلف الظروف والمعطيات، انطلاقاً من قيم الشريعة الإسلامية السمحة ومن قيمهم الوطنية ، داعياً سموه الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.