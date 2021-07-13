أمير حائل يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة

المناطق - حائل:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة الدكتور عبد العزيز بن سيار الشمري المعيًن حديثاً.



وأكد سموه أهمية دور فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة في الحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية ووضع معايير وفق أفضل المواصفات والممارسات المعمول بها لإدارة المرافق الحكومية بالمنطقة ، مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.



من جهته نوه الشمري بما يحظى به الفرع من دعم وتوجيه من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مما يمكّن الفرع من القيام بمهامه على الوجه الأمثل.