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نقل خاطئ من “رويترز” يثير جدلًا حول خلط اللقاحات.. ومصادر تطمئن

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نقل خاطئ من “رويترز” يثير جدلًا حول خلط اللقاحات.. ومصادر تطمئن

نقل خاطئ من “رويترز” يثير جدلًا حول خلط اللقاحات.. ومصادر تطمئن
http://almnatiq.net/?p=1003715
المناطق - وكالات:

أثار نقل خاطئ من وكالة “رويترز” لتصريحات مسؤولة في منظمة الصحة العالمية لغطاً حول الخلط بين لقاحات فيروس كورونا، بعدما نقلت الوكالة عنواناً خاطئاً للتصريح.

وأكدت مصادر متخصصة أن تصريح المسؤولة كان واضحاً، وأكدت فيه مأمونية وفاعلية خلط لقاحي “فايزر” و”أسترازينكا”، حيث قالت المنظمة في المؤتمر الصحفي: “الدراسات تتوالى حول مأمونية وفعالية الخلط بين اللقاحات، وحالياً هناك أدلة كافية حول لقاحي فايزر وأسترازينيكا، والمنظمة تنصح بأن يكون قرار الخلط بين اللقاحات مبنياً على دراسات كما حصل مع فايزر وأسترازينيكا”.

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