احدث الأخبار

أمانة المدينة تطرح فرص وظيفية للتخصصات الهندسية
أبرز المواد
 فيديو.. “أمن الحج” يستحدث دوريات سرية لتعزيز العمل الأمني والمروري في الحج
أبرز المواد
 نقل خاطئ من “رويترز” يثير جدلًا حول خلط اللقاحات.. ومصادر تطمئن
أبرز المواد
 التنظيف المفرط بالفرشاة يسبب تسوس الأسنان!
أبرز المواد
 أمير حائل يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة
أبرز المواد
 “السعودية للفضاء” تطلق المعسكر التدريبي “انطلق للفضاء” لطلاب هذه المرحلة
أبرز المواد
 هيئة التراث تكشف عن شواهد أثرية للملك البابلي نابونيد في حائل
منطقة حائل
 الزكاة والضريبة والجمارك تمنع دخول أكثر من 1.1 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة والسلامة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يكرم مواطنا بعرعر تبرع بكليته لشقيقه
منطقة الحدود الشمالية
 إصابات كورونا في القارة الأفريقية تقترب من ستة ملايين إصابة
أبرز المواد
 “رجال ألمع”.. ثرية بتاريخها وآثارها في “صيف السعودية”
منطقة عسير
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 13 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
أبرز المواد
أمانة المدينة تطرح فرص وظيفية للتخصصات الهندسية

أمانة المدينة تطرح فرص وظيفية للتخصصات الهندسية

أبرز المواد
فيديو.. “أمن الحج” يستحدث دوريات سرية لتعزيز العمل الأمني والمروري في الحج

فيديو.. “أمن الحج” يستحدث دوريات سرية لتعزيز العمل الأمني والمروري في الحج

أبرز المواد
نقل خاطئ من “رويترز” يثير جدلًا حول خلط اللقاحات.. ومصادر تطمئن

نقل خاطئ من “رويترز” يثير جدلًا حول خلط اللقاحات.. ومصادر تطمئن

أبرز المواد
التنظيف المفرط بالفرشاة يسبب تسوس الأسنان!

التنظيف المفرط بالفرشاة يسبب تسوس الأسنان!

أبرز المواد

أمانة المدينة تطرح فرص وظيفية للتخصصات الهندسية

أمانة المدينة تطرح فرص وظيفية للتخصصات الهندسية
http://almnatiq.net/?p=1003721
المناطق - واس:

دعت أمانة منطقة المدينة المنورة المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة إلى التقدم لشغل 18 وظيفة هندسية بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام، من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك ابتداء من تاريخ 8/12/1442 حتى 20/12/1442، على الرابط https://www.hrsd.gov.sa/ .

وأوضحت الأمانة أن التقديم على الوظائف على الدرجتين السابعة والثامنة بواقع وظيفتين على الثامنة، و16 وظيفة على السابعة، منها عشر وظائف مخصصة للرجال، وثمان للنساء.

روابط ذات صلة

فيديو.. “أمن الحج” يستحدث دوريات سرية لتعزيز العمل الأمني والمروري في الحج

فيديو.. “أمن الحج” يستحدث دوريات سرية لتعزيز العمل الأمني والمروري في الحج
نقل خاطئ من “رويترز” يثير جدلًا حول خلط اللقاحات.. ومصادر تطمئن

نقل خاطئ من “رويترز” يثير جدلًا حول خلط اللقاحات.. ومصادر تطمئن
التنظيف المفرط بالفرشاة يسبب تسوس الأسنان!

التنظيف المفرط بالفرشاة يسبب تسوس الأسنان!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*