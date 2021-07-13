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وزارة الرياضة توضح مصير بريجوفيتش

وزارة الرياضة توضح مصير بريجوفيتش
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المناطق - الرياض:

أفادت مصادر، اليوم (الثلاثاء) بأن إدارة نادي الاتحاد لا تزال تنتظر موافقة وزارة الرياضة على صيغة الاتفاقية المبدئية للتسوية بينها وبين مهاجم الفريق، الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

ولا يزال المهاجم الصربي وفقًا لـ”الرياضية” لاعبًا ضمن صفوف نادي الاتحاد، بحسب كشوفات الفريق والعقد بين الطرفين.

واضافت المصادر أن برجوفيتش مازال لاعبًا في الاتحاد، لكنه أصبح خارج حساباته، ولن يكون ضمن قائمة أجانبه، وأن تسوية الأمور المادية مسألة وقت لا أكثر، خاصةً بعد التعاقد مع البرازيلي إيجور كورنادو.

وكان المهاجم الصربي وافق على التسوية، التي تمَّت بين الطرفين الأسبوع الماضي، بعد مفاوضات طويلة.

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