أمانة الحدود الشمالية تكمل استعداداتها لعيد الأضحى بخطط رقابية وصحية وبيئية

المناطق - واس:

أكملت أمانة منطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بحزمة من الخطط الرقابية والصحية والبيئية ومتابعة تكثيف أعمال النظافة وتنظيم أعمال المسالخ والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المستفيدين.

جاء ذلك خلال اجتماع أمين المنطقة المهندس شمام الشمري اليوم بوكلاء ومديري الإدارات الخدمية بالأمانة ورؤساء بلديات المنطقة بقاعة الاجتماعات لمناقشة تنفيذ خطة الاستعداد المبكرة لـ عيد الأضحى للعام 1442هـ.

وأكد الشمري أهمية التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الإنسان من خلال وضع خطط لتكثيف الرقابة الصحية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم وأماكن بيع الأغنام ودعم الأسواق والأحياء بفرق النظافة والمراقبين، إضافة إلى زيادة الآليات وحاويات النظافة في الأماكن المخصصة وتعقيم وتطهير الحدائق العامة والساحات البلدية.

ولفت النظر إلى أنه تنبيه المقاولين -القائمين بتشغيل المسالخ في المنطقة- بزيادة أعداد الأطباء البيطريين والعمالة والجزارين لاستيعاب الزيادة المتوقعة خلال العيد، وكذلك التأكد من الاشتراطات الصحية المتخذة تجاه المطابخ التي تم السماح لها بالذبح خلال أيام العيد، إضافة إلى خطة العمل الخاصة بعيد الأضحى المبارك في تكثيف الجولات الرقابية النسائية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة كمراكز التجميل النسائية، وذلك للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الصحية ومدى التزامها بالتعليمات والاشتراطات الصحية والاحترازية.

وأكد حرص الأمانة وبلديات المنطقة على الالتزام بتوجيهات سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بتسخير الخدمات البلدية اللازمة وتهيئة المتنزهات والمرافق العامة لأبناء المنطقة وزوارها.