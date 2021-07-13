ميسي يرفض الحديث حول مستقبله مع برشلونة

المناطق - وكالات:

رفض نجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي الحديث عن مستقبله خلال الفترة الحالية، خاصة بعد انتهاء تعاقده مع نادي برشلونة الإسباني نهاية الشهر الماضي.

وأوضح ميسي وفقًا لـ”ESPN” الأرجنتينية أنه منفصل خلال الفترة الحالية عن كل شيئ ويريد الاستمتاع بتتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا.

وبين أنه يستعد للذهاب في إجازة مع عائلته خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يمر بفترة رائعة بعد تتويج منتخب بلاده.

وكان ميسي قد حقق أول ألقابه مع منتخب الأرجنتين، عقب الفوز على نظيره البرازيل بهدف دون رد في نهائي كوبا أمريكا.