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النصر: إغلاق 3 قضايا من أجل شهادة “الكفاءة المالية”

النصر: إغلاق 3 قضايا من أجل شهادة “الكفاءة المالية”
http://almnatiq.net/?p=1003746
المناطق - الرياض:

أبرزت مصادر صحافية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، أغلق 3 قضايا، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وتسجيل لاعبيه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقالت المصادر، إن إدارة النصر تواصل عملها اليومي حيث سددت عدداً من القضايا المرفوعة ضد النادي أبرزها حقوق لاعب الفريق السابق عبدالله آل سالم.

ولفتت إلى أن مجلس النصر قام أيضا بسداد مستحقات نادي التعاون الدفعة الثانية من انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم، ومستحقات نادي القادسية من انتقال خالد الغنام.

وفقًا لصحيفة “الرياض”

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