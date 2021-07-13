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“سعود الطبية” تنجح في إنهاء معاناة عشريني من مضاعفات “تكميم المعدة”

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“سعود الطبية” تنجح في إنهاء معاناة عشريني من مضاعفات “تكميم المعدة”

“سعود الطبية” تنجح في إنهاء معاناة عشريني من مضاعفات “تكميم المعدة”
http://almnatiq.net/?p=1003750
المناطق - الرياض:

تمكنت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمركز جراحات البدانة والأمراض الاستقلابية، من إنهاء معاناة مريض عشريني عانى من مضاعفات عملية تكميم للمعدة، وكان يشكو من الضعف العام والوهن الشديد، كما عانى لمدة أربع سنوات من القيء المتكرر وخسارة الوزن.

وأوضح استشاري ومدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية الدكتور إبراهيم العنزي، أنه بعد فحص المريض وإجراء التحاليل اللازمة مع الفريق الطبي، تبين وجود فتق في الجزء العلوي من المعدة، والتهاب المرئ، مع التواء في المعدة.

وأشار الدكتور العنزي بأنه تمت مناقشة الحالة مع قسم الجهاز الهضمي والمناظير لتكوين فريق عمل خلال إجراء العملية، ودراسة أسلم الحلول الجراحية بما يتناسب مع عمره ووزنه، وجرى إجراء العملية بواسطة مركز جراحة السمنة، وبمشاركة قسم الجهاز الهضمي، حيث تم إصلاح الفتق جراحيًا بالمنظار الجراحي من خلال البطن عن طريق أربع فتحات جراحية لا تتعدى 1 سم لكل فتحة، وفك التواء المعدة، وإعادة هيكلة المعدة للشكل الطبيعي، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.

وأكد العنزي أن المريض غادر المدينة، وأصبح يستطيع شرب السوائل الثقيلة دون أي معاناة، وهو في تحسن ملحوظ، وفقد أعراض الغثيان والإقياء المتكرر، ولله الحمد.

وختم الدكتور العنزي داعيًا المرضى إلى أهمية الالتزام بالمواعيد بعد عملية التكميم لتجنب أي مضاعفات مستقبلاً.

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