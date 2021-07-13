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استحداث 12 فصلاً للطفولة المبكرة بتعليم عسير

استحداث 12 فصلاً للطفولة المبكرة بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=1003753
المناطق - عسير:

استحدثت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير 12 فصلاً دراسياً في عدد من روضات الأطفال بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة ابتداء من العام الدراسي المقبل 1443هـ.

وجاءت الفصول على النحو التالي: ثلاثة فصول دراسية في الروضة الملحقة بالابتدائية الثانية عشرة بخميس مشيط، وفصل واحد في كل من الروضات: الأولى والثانية والثالثة للطفولة المبكرة بأحد رفيدة، والثانية عشرة والحادية عشرة والرابعة بخميس مشيط، والروضة الملحقة بابتدائية الإمام الذهبي بخميس مشيط، وفصلان في الروضة الخامسة عشرة بخميس مشيط.

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