تخصيص مركز لتطعيم منسوبي ومنسوبات تعليم عسير

المناطق - عسير:

أسفرت الشراكة القائمة بين الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير وجامعة الملك خالد بأبها عن تخصيص مقر العيادات الخارجية في المدينة الطبية بالجامعة خلف مستشفى عسير المركزي مركزا للقاحات منسوبي ومنسوبات التعليم المنطقة؛ بتنظيم من إدارتي الشؤون الصحية المدرسية والعلاقات العامة.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة المكلف سفر البريدي أنه وبالتنسيق مع الجامعة تم تخصيص الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا على مدار الأسبوع لمنسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات من أعمار ( 12-18) عامًا بالميلادي المسجلين على الرابط المخصص لذلك بعد التنسيق الكامل مع الجهة المسؤولة بالجامعة وتزويدهم بالبيانات، مثمنا جهود الجهات المعنية في الجامعة وإدارات الشؤون الصحية المدرسية والعلاقات العامة والإعلام والاتصال بتعليم المنطقة ، داعيا فئات المجتمع التعليمي إلى ضرورة التسجيل من خلال الرابط هنا ، فيما تتلقى إدارة العلاقات العامة الاستفسارات على هاتف 920004294.