بأكثر من 11 مليون ريال.. «بر أبها» تُنفذ برامجها للربع الثاني 2021

المناطق - عسير:

قدمت جمعية البر بأبها خلال الربع الثاني من العام 2021م عدداً من البرامج والمشاريع بلغ تكلفتها أكثر من 11 ألف ريال، ليستفيد منها عدد 5502 شخصًا.

وتضمنت البرامج، مساعدات اجتماعية وإنسانية تنوعت ما بين الأيتام والمرضى والأسر المنتجة والمساعدات النقدية والعينية والزواج والسقيا والكسوة ودعم ومساندة الجهات الاجتماعية في منطقة عسير لعدد 24 جهة من خلال برنامج “تعاون”، حسبما أوضح فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن فحاس.

وأعرب الشيخ محمد بن فحاس عن شكره لكل من دعم هذه الجمعية لإنجاح برامجها ومشاريعها، مشيرا إلى أن “بر أبها” تسعى جاهدة إلى بذل المزيد من الأعمال المجتمعية التي تخدم الوطن والمواطن في ظل تسارع نمو العمل الاجتماعي والتنموي في المملكة العربية السعودية.