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جامعة بيشة توقع مذكرة تفاهم لتأهيل طلابها للابتعاث الخارجي

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جامعة بيشة توقع مذكرة تفاهم لتأهيل طلابها للابتعاث الخارجي

جامعة بيشة توقع مذكرة تفاهم لتأهيل طلابها للابتعاث الخارجي
http://almnatiq.net/?p=1003770
المناطق - عسير:

وقّعت جامعة بيشة اليوم مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات مذكرة تعاون بهدف تطوير برامج مشتركة لتأهيل خريجي الجامعة للابتعاث الخارجي في أفضل الجامعات العالمية.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن سعد آل ثقفان أن المذكرة تأتي في إطار العمل على اختيار الطلاب الخريجين المميزين لإكمال دراساتهم العليا، وتتيح للخريجين أفضلية القبول في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية بالخارج عن طريق الاستفادة من الخدمات المقدمة من الشركة التي تملك خبرة متميزة في مجال خطط برامج الابتعاث والخدمات الإرشادية والحلول التعليمية.

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