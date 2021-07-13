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جامعة الملك خالد تستقبل طلاب ومنسوبي التعليم العام للتحصين ضد كورونا

جامعة الملك خالد تستقبل طلاب ومنسوبي التعليم العام للتحصين ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=1003787
المناطق - عسير:

أتاحت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز اللقاحات بالمدينة الطبية الجامعية اليوم، استقبال طلاب ومنسوبي التعليم العام للاستفادة من خدمات المركز في عمليات التحصين، بحضور مدير عام تعليم عسير المكلف سفر البريدي، والمدير التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور فؤاد عباق.

وفي بداية التدشين قدم الدكتور فؤاد عباق نبذة عن المركز وخدماته، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير خدمات التحصين لكافة فئات المجتمع، لافتًا النظر إلى اهتمام الجامعة بتوفير اللقاح لمنسوبي التعليم للعودة إلى البيئة التعليمية بشكل آمن.

يذكر أن مركز لقاحات كورونا بالجامعة يواصل تقديم خدمات التحصين للجرعتين الأولى والثانية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك لكافة فئات المجتمع بما فيهم الفئات السنية ١٢ عام فما فوق من طلاب وطالبات التعليم العام.

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