احدث الأخبار

حزمة خدمات إلكترونية للتسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 خريجو “الحاسبات” يصممون منصة إلكترونية للأندية الطلابية بجامعة “المؤسس”
أبرز المواد
 وزارة الصحة تؤكد مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة في المملكة
أبرز المواد
 وزير الثقافة يرعى حفل تدشين إستراتيجية هيئة المسرح والفنون الأدائية
أبرز المواد
 إنسان تدرب 1000 من مستفيديها على الفروسية والرماية
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تستقبل طلاب ومنسوبي التعليم العام للتحصين ضد كورونا
أبرز المواد
 أمطار رعدية ورياح.. تعرف على الطقس المتوقع غدًا
أبرز المواد
 القيادة تعزي الرئيس الرئيس العراقي في ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي
أبرز المواد
 جامعة بيشة توقع مذكرة تفاهم لتأهيل طلابها للابتعاث الخارجي
أبرز المواد
 بأكثر من 11 مليون ريال.. «بر أبها» تُنفذ برامجها للربع الثاني 2021
أبرز المواد
 تخصيص مركز لتطعيم منسوبي ومنسوبات تعليم عسير
أبرز المواد
 استحداث 12 فصلاً للطفولة المبكرة بتعليم عسير
أبرز المواد
حزمة خدمات إلكترونية للتسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين

حزمة خدمات إلكترونية للتسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين

أبرز المواد
خريجو “الحاسبات” يصممون منصة إلكترونية للأندية الطلابية بجامعة “المؤسس”

خريجو “الحاسبات” يصممون منصة إلكترونية للأندية الطلابية بجامعة “المؤسس”

أبرز المواد
وزارة الصحة تؤكد مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة في المملكة

وزارة الصحة تؤكد مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة في المملكة

أبرز المواد
وزير الثقافة يرعى حفل تدشين إستراتيجية هيئة المسرح والفنون الأدائية

وزير الثقافة يرعى حفل تدشين إستراتيجية هيئة المسرح والفنون الأدائية

أبرز المواد

إنسان تدرب 1000 من مستفيديها على الفروسية والرماية

إنسان تدرب 1000 من مستفيديها على الفروسية والرماية
http://almnatiq.net/?p=1003793
المناطق - فلاج الشعيفاني:

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، اتفاقية تعاون مع مربط المهيدب للخيل العربية الأصيلة، ووقع الاتفاقية عن الجمعية سعادة المهندس محمد بن علي الياسين المدير العام ، وعن مربط المهيدب المحامي عبد المحسن المهيدب.

وتضمنت الاتفاقية تدريب 1000 ابن وابنة من أبناء الجمعية على الفروسية والرماية ، ضمن برنامج فرسان إنسان.

من جانبه قدم مدير عام الجمعية المهندس محمد بن علي الياسين، شكره وتقديره لمربط المهيدب، على هذه المبادرة ، ودورهم في المسؤولية الاجتماعية، واستشعارهم بفئة أبنائهم الأيتام.

مبينا أن الجمعية تسعى لتدريب أبنائها على مختلف الرياضات ضمن برنامج فرسان إنسان لينشؤوا نشأة سليمة، كما تقدم لهم العديد من البرامج الرياضية والتربوية والتعليمية والتطويرية والترفيهية في مختلف المجالات والميادين، بهدف زرع الثقة في نفوسهم ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم ووطنهم.

وأضاف الياسين: “نحرص على أن يكون من أبناء إنسان فرسان يمثلون المملكة في الميادين العالمية ومسابقات الفروسية المختلفة”.

بدوره أعرب أ. المحامي عبد المحسن المهيدب عن سروره بهذا التعاون المشترك بين مربط المهيدب وجمعية إنسان، وإتاحة الفرصة لتدريب أبناء إنسان على رياضة ركوب الخيل مشيراً أن دعم الأيتام الأعزاء واجب اجتماعي ووطني، ويعد تجسيدا للتكافل الاجتماعي. وتحقيقاً للحمة الوطنية والتآزر بين فئات المجتمع.

روابط ذات صلة

حزمة خدمات إلكترونية للتسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين

حزمة خدمات إلكترونية للتسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين
خريجو “الحاسبات” يصممون منصة إلكترونية للأندية الطلابية بجامعة “المؤسس”

خريجو “الحاسبات” يصممون منصة إلكترونية للأندية الطلابية بجامعة “المؤسس”
وزارة الصحة تؤكد مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة في المملكة

وزارة الصحة تؤكد مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*