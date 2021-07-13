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وزارة الصحة تؤكد مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة في المملكة

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وزارة الصحة تؤكد مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة في المملكة

وزارة الصحة تؤكد مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1003805
المناطق_واس

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة بالمملكة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم.
وقال الدكتور العبدالعالي في تغريدة على تويتر:” يتم تداول تفسيرات غير صحيحة في وسائل الإعلام عما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات، ‏ونؤكد مأمونية الخلط للقاحات المعتمدة لدينا بالمملكة وذلك بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم “.

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