خريجو “الحاسبات” يصممون منصة إلكترونية للأندية الطلابية بجامعة “المؤسس”

المناطق - جدة:

صممت كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، بجامعة الملك عبدالعزيز منصة إلكترونية للأندية الطلابية من خلال خريجي الكلية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، والتي تشمل العديد من الخدمات وإجراءات الأندية الطلابية بصورة إلكترونية، إضافة إلى رفع البرامج والأنشطة الطلابية والتقارير والمشاركات المختلفة.

وشارك في تصميم المنصة التي تأتي تتويجًا لمرحلة دراسة البكالوريوس ومشروع تخرج لكل من: الطالب ريان عصام تاج، والطالب مروان طلال الغامدي، والطالب عبدالرحمن هاني الجهني.

وكرّم عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني المشاركين في تصميم المنصة بحضور وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات الدكتور مديني العسافي، والدكتور فارس كاتب والدكتور عادل باحداد من كلية الحاسبات والمشرفين على المنصة، ووكيل العمادة للأنشطة والمهارات الدكتور عبدالعزيز العماري، ووكيل العمادة للتطوير الدكتور ماجد الحارثي.

وأكد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، دور هذا الإبداع الطلابي في إثراء المعارف لدى الطلاب، مشيدًا بجهود الطلاب في إثراء مثل هذه الممارسات التي ترسخ ثقافة الابتكار، وخدمة الطلاب لجامعتهم ، وخصوصًا فيما يتعلق بتطويع التقنية وتقديم خدمات تخص الأندية الطلابية في شتى المجالات.